Cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, anche Oratino aderisce alla proposta

Anche l’associazione “Arturo Giovannitti” e alcuni consiglieri comunali di Oratino si associano alla richiesta fatta dalla Cgil e altre associazioni locali al Comune di Campobasso di conferire la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, paese della Locride divenuto modello di accoglienza e integrazione.

“Da giorni – leggiamo nel comunicato dell’ex sindaco Luca Fatica – sia all’interno della nostra associazione che tra le donne e gli uomini che hanno come riferimento il gruppo consiliare “Obiettivo Comune”, si sta discutendo su come promuovere azioni in tal senso. Da domenica scorsa sono già stati interpellati soggetti che, a vario titolo, possano essere interessati ad un incontro di sensibilizzazione sulla questione Riace. Raccolta l’adesione dell’Anpi, dell’associazione Dalla parte degli ultimi e del vescovo Bregantini, e restando in attesa di altri riscontri positivi, si è convenuto di organizzare un momento di discussione ed una raccolta fondi che possa contribuire, seppure in minima parte, a permettere che il progetto avviato nella comunità calabrese possa proseguire”.

Oratino del resto ha un centro di accoglienza temporanea attivo dal 2014 e ed è stata interessata da due progetti Sprar “che ha garantito ospitalità a decine di rifugiati e richiedenti asilo”.

“Addirittura, il 19 giugno del 2016, in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, Oratino, oltre ad ospitare il prof. Lucio De Bortoli (che venne a parlare di quello straordinario momento di accoglienza che fu la Pasqua del 1918, quando il paese accolse oltre 500 profughi da Montebelluna) organizzò la Cena dei Popoli durante la quale fu proiettato il cortometraggio di Wim Wenders dedicato proprio all’esperienza Riace. Dunque una sensibilità, dimostrata in tante occasioni che avrà modo di riproporsi con forza in futuro, mostrando il volto vero di una comunità che non gira lo sguardo altrove, ma allarga le proprie braccia per ricevere ed offrire sostegno”.