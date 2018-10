‘L’attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite’: nel celebre aforisma di John Madden, universalmente riconosciuto come il miglior coach di football americano nella storia, c’è probabilmente la sintesi più concreta del successo (il quinto in altrettante gare) ottenuto dalla Magnolia Campobasso. I #fioridacciaio griffati La Molisana espugnano il PalaMangano di Palermo mantenendo le isolane a soli cinquanta punti con una prova all’insegna del grande eclettismo che conferma il dato di miglior difesa del raggruppamento per le rossoblù che terminano la partita 50 a 57 in loro favore.

Le ragazze si sono mostrate capaci, una volta in più, di far emergere una caratteristica che potrà essere la chiave di volta della stagione delle campobassane: l’eclettismo. E cioè la possibilità, in virtù delle otto rotazioni di spessore a disposizione di coach Mimmo Sabatelli, di poter mutare alchimie e prospettive in corso d’opera disorientando le avversarie.

Un break di 9-0 porta le campobassane al 50-41, costringendo Coppa nuovamente ad interrompere il gioco. Anche stavolta, così come nel primo quarto, le rossoblù tengono la barra dritta grazie al fosforo dispensato da Porcu e Marangoni imponendosi di sette al suono della sirena. “Una vittoria davvero bella – spiega il coach Mimmo Sabatelli – con un break decisivo all’ultimo quarto. Sono due punti importanti, ma il cammino, e siamo tutti consapevoli, è ancora lungo. I complimenti vanno alle ragazze che, con la giusta concentrazione, hanno eseguito tutto quello che avevamo preparato alla vigilia e lo hanno fatto anche nei momenti di difficoltà quando Palermo, grande squadra ben allenata, ha fatto sentire la sua pressione”.

Il tutto in vista degli ultimi incontri. Sabato, dopo due gare lontano da Vazzieri, le campobassane ritroveranno i propri supporter (che hanno seguito nell’impianto di via Svevo il match trasmesso su un telone) per affrontare la Cestistica Spezzina.

Le formazioni ed i punti segnati:

PALERMO: Manzotti 2, Russo 10, Novati 4, Cappelli ne, Cupido 11, Cutrupi, Miccio 14, Verona 5, Vandenberg 4, Tumminelli ne, Caliò ne, Salamone ne. All.: Coppa.

CAMPOBASSO: Marangoni 8, Porcu 4, Sammartino ne, Ciavarella 18, Di Gregorio 9, Želnytė 6, Falbo ne, Bove 8, Reani 4, Smorto. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Agnese e Manco (Napoli).