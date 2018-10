Cinque detenuti saranno impiegati nella Sea servizi e ambiente spa, la società che si occupa dei rifiuti e dello sgombero della neve a Campobasso. Avverrà tramite i tirocini formativi che ha deciso di approvare il consiglio di amministrazione per “rinforzare l’organico a disposizione per lo spazzamento della città e, al contempo, reintegrare in società di persone attualmente detenute nel carcere di via Cavour“, si legge nella nota diramata agli organi di informazione.

Ogni detenuto avrà una propria zona di competenza per coadiuvare nelle attività già svolte dai dipendenti della stessa società in house del Comune di Campobasso.

Il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno è diventato esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza, così come prevede l’ordinamento penitenziario.

“Abbiamo attuato quest’altra iniziativa dalla duplice finalità – il commento del presidente della Sea, Stefano Sabatini – Insieme all’utilizzo della nuova spazzatrice, la municipalizzata conferma il trend di miglioramento costante del servizio offerto alla cittadinanza”.

Dunque “una iniziativa, quest’ultima messa in campo dalla Sea, condivisa e fortemente voluta anche dall’amministrazione comunale e dal sindaco Antonio Battista”.