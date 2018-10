Una buona notizia in tema scuola, proprio nel giorno della memoria, in ricordo dei 27 alunni e della maestra di San Giuliano di Puglia morti per il crollo della Jovine il 31 ottobre 2002. I lavori per rimettere in sesto il plesso di Portocannone sono pronti a cominciare.

Nel centro arbereshe i circa 160 alunni della scuola Primaria e della Secondaria proseguono il loro anno scolastico nei locali messi a disposizione dalla Curia dopo il sisma dell’agosto scorso che ha provocato il danneggiamento e la relativa chiusura del plesso di via Jovine. “Dopo la prima settimana a San Martino in Pensilis, in cui sono state sistemate le aule, le lezioni si svolgono nei locali della Curia” fa sapere il primo cittadino Giuseppe Caporicci. Tuttavia questo dovrebbe essere l’unico anno scolastico in quel posto.

“Abbiamo firmato il contratto per il primo lotto di lavori alla scuola proprio giovedì scorso”. Senza intoppi, proprio oggi 31 ottobre la ditta Basilico Franco di Gissi, in provincia di Chieti, dovrebbe cantierare l’area per poter iniziate i lavori da 300mila euro.

“Erano fondi regionali Fsc, un finanziamento a prescindere dal terremoto di quest’anno” precisa Caporicci. “La scuola non è a norma dal punto di vista sismico e un intervento era già programmato. Il primo lotto verrà completato in 4-5 mesi, forse qualcosa in più perché andiamo incontro all’inverno e i lavori sono quasi tutti in esterno, su tetto e pilastri”.

Ci sarà poi il secondo lotto. “Siamo in attesa del Decreto del Miur per fondi pari a oltre un milione di euro e informalmente sappiamo che la nostra scuola rientra in quel finanziamento. Il progetto è pronto, ma non conosciamo tempistiche e modalità di finanziamento”. Tuttavia già la messa a norma secondo le leggi sugli edifici antisismici delle otto aule permetterà la riapertura del plesso. “La priorità della mia Giunta – sottolinea il primo cittadino – è sempre stata la sistemazione della scuola, seppur con tempi elefantiaci dovuti al dissesto finanziario e alla carenza di personale del Comune”.