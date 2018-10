Chiamata d’imbarco per un marinaio a bordo del Cristallo

La Capitaneria di Porto di Termoli ha diffuso una chiamata d’imbarco per un marittimo con qualifica di marinaio/mozzo da imbarcare a bordo del motopeschereccio “Cristallo” di Termoli. Gli interessati dovranno presentarsi nell’ufficio della Capitaneria di Termoli entro le 9 del 12 ottobre muniti di libretto di navigazione di prima categoria o foglio di ricognizione di terza, tesserino di iscrizione nel registro pescatori e certificato medico di visita preventiva d’imbarco e visita biennale in corso di validità per i soli marittimi iscritti alla prima categoria.