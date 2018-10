Caso Cucchi, il generale Sirimarco: “Un carabiniere che tradisce è giudicato con severità prima di tutto dalla gente”

Il colonnello Antonio Russo è il nuovo comandante della Scuola carabinieri di Campobasso. Pende il posto del colonnello Antonio Renzetti, destinato ad un altro prestigioso incarico negli uffici della Capitale.

Alla “Eugenio Frate” di via Colle delle Api si è tenuta la cerimonia di avvicendamento. Uomini e donne dell’Arma in uniforme e tutti schierati in Piazza d’Armi, gli onori alla bandiera, gli interventi dei due comandanti chiamati ad alternarsi nella guida della Scuola, quello del generale, fino al “rompete le righe” per momenti meno formali ma ricchi di grande commozione e cordialità.

“So che chi mi ha preceduto in questa scuola ha svolto un operato encomiabile – ha detto Russo – prova ne sono i giovani carabinieri che già lavorano sul territorio e questi altri che presto saranno d destinati ai reparti. Mi pongo l’obiettivo di continuare su questo tracciato per tenere perennemente alto anche l’onore che sempre il colonnello Renzetti ha sigillato istituendo in questa scuola anche la bandiera“.

Una cerimonia alla quale hanno partecipato autorità militari ma anche politiche, civili e religiose. E il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, non ha risparmiato uno personale commento sull’eredità che lascia Renzetti. “Una figura di spessore – le sue parole – che in un quinquennio, insieme ai vertici dell’Arma, ha risollevato le sorti della scuola di Colle delle Api che oggi conta un cospicuo numero di allievi. Un’azione forte la sua che ha permesso alla struttura di diventare un punto di riferimento in tutto il centro-sud e un’importante presidio per la città di Campobasso. Al tenente colonnello Renzetti vanno le mie più sentite congratulazioni per il lavoro svolto a Campobasso e per i traguardi raggiunti. Un’eredità importante che passa ora nelle mani del tenente colonnello Antonio Russo al quale faccio i miei migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico che lo attende con l’auspicio che possa continuare il grande rapporto di collaborazione che il Comune ha con la scuola allievi e con tutta l’Arma dei Carabinieri più in generale che tanto fa – conclude Battista – per garantire la sicurezza su tutto il territorio molisano”.

Presente anche il comandante della Legione allievi carabinieri di Roma (già comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise) il generale di brigata Michele Sirimarco. Alto ufficiale che conosce bene il Molise. Che ha vissuto gli anni del rischio di chiusura della struttura di via Colle delle Api per la quale assieme ad altri suoi colleghi si è battuto al fine di scongiurare un pericolo che sarebbe stato deleterio per la regione ma anche per la storia dell’Arma che in Molise trova radici profonde tra chi è caduto nell’adempimento del proprio dovere e chi – passando da qui – si è formato, ha poi giurato e portato la sua missione lungo le strade italiane.

Proprio per questo , entusiasta, conferma che “sì, il pericolo di una chiusura è ormai scongiurato – ha risposto il generale – e di questo ne vado fiero. La struttura di Campobasso è un riferimento di cui non si può fare a meno”.

Sirimarco sottolinea dunque quanto sono importanti e fondamentali nel contesto sociale presidii come quello di una scuola chiamata a formare servitori dello Stato quali sono anche i carabinieri. Distretti di formazione e sicurezza che diventa ancor più importanti valorizzare quando le istituzioni attraversano momenti storici importanti e delicati. E l’arma dei carabinieri, con il caso Cucchi, sta attraversando proprio una di queste fasi: difficile e complessa.

Lo sa bene Sirimarco, che al riguardo non rifiuta di rispondere a qualche domanda sull’argomento, anzi precisa: “L’Arma – ha detto – è soggetta recentemente a critiche per fatti di cronaca ormai noti. Penso che ogni qualvolta qualcuno di noi diventa autore di un’infedeltà, la gente non si aspetta da un carabiniere un comportamento illegittimo o il tradimento del giuramento e, lecitamente, nel momento in cui questo invece accade ci giudica con grandissima severità, qualche volta in modo pretestuoso ma certamente con la severità che si ha nei confronti delle persone che si amano e rispetto alle quali si nutrono forti aspettative. E noi queste aspettative dobbiamo assecondarle mantenendo elevate le prestazioni, il rendimento, l’intensità della relazione e della disponibilità che noi abbiamo”. E quindi ricorda carabinieri che per questi motivi nel corso del loro operato si sono distinti fino a sacrificare la proprio vita: “Non a caso anche oggi ho voluto riportare alla mente di ognuno la figura Elio Di Mella, perché c’erano la moglie Lucia e il figlio Luca. Un carabiniere che come ogni mattina è partito per adempiere alla sua missione che era quella di un normale servizio e che in quella occasione non ha esitato a sacrificare la vita per i valori per i quali i carabinieri mantengono viva la democrazia e il benessere in questo Paese”.