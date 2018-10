Canone di fitto alle case Iacp di Isernia, 50mila euro in più per gli inquilini in difficoltà

Una boccata di ossigeno per coloro che non riescono a pagare il canone di affitto allo Iacp di Isernia.

Per andare incontro alle loro esigenze la Regione Molise ha stanziato 50mila euro in più. E’ quanto stabilito dalla Giunta regionale con la delibera numero 476 approvata nella seduta del 24 ottobre con cui è stato incrementato il Fondo regionale di incentivazione alla riduzione della morosità in favore degli inquilini degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

Un fondo istituito nell’anno 2017, la cui dotazione è stata quindi aumentata utilizzando le somme dei canoni di locazione già incassati ma che erano rimasti bloccati in attesa di essere girocontati in favore della Regione Molise e, di fatto, restavano inutilizzati.

“E’ un provvedimento – spiega l’assessore al ramo Roberto Di Baggio – che va oltre una mera operazione di taglio contabile, in quanto va a sostenere le difficoltà sociali ed economiche di diversi nuclei familiari, che rischiavano di perdere l’assegnazione dell’alloggio e quindi l’avvio delle procedure di sfratto. L’amministrazione regionale dunque mostra ancora una volta concretezza e sostegno al benessere sociale della collettività: dopo la delibera di fine agosto con cui sono stati bloccati gli sfratti divenuti esecutivi per morosità incolpevole, questo intervento volto a sbloccare risorse pubbliche per limitare il grave disagio sociale diffuso tra molti nuclei familiari è un ulteriore segnale di vicinanza e di operosità, il tutto finalizzato alla serena convivenza della popolazione in un clima di ritrovata fiducia nelle istituzioni”.