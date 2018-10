Prima il Molise in generale, poi nello specifico Campobasso che questa volta viene paragonata a Dubai, una delle capitali più ricche del mondo e più famose per il turismo. Alessandro Cattelan continua a far riferimento alla regione “che non esiste” e ancora una volta in compagnia della modella da 19 milioni di follower Emily Ratajkowski.

Sempre durante la puntata di “E poi c’è Cattelan a teatro”, quando la modella statunitense sta per commentare con il suo profilo Instagram la foto che ritrae un campo di girasoli, con la didascalia che racconta delle terre molisane e nello specifico quelle di Ururi, Cattelan le suggerisce qualche idea da utilizzare. “Cosa scrivo?”, chiede Emily. E Cattelan prontamente: “Qualcosa che invogli la gente ad andare, come Campobasso è la nuova Dubai”, affermazione che scatena le risate del pubblico.

Così, in meno di una settimana il Molise, Ururi e Campobasso si ritrovano in televisione tramite la piattaforma Sky in cui Akessandro Cattelan, conduttore torinese tra i più giovani e apprezzati del panorama nazionale, si diverte a giocare con la regione tra battute, foto rubate e profili falsi che hanno addirittura costretto la Regione Molise a fare una denuncia per la pagina Instagram spacciata come quella ufficiale, ma che poi ufficiale non è.

Intanto però il Molise ha avuto popolarità e l’occasione, ancora una volta, potrebbe essere utile a portare proprio dalle nostre parti il conduttore a scoprire la regione. Magari in compagnia di Emily Ratajkowski che aveva commentato sotto la foto “Questo è il mio posto preferito in assoluto per le vacanze”.