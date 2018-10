Un Campobasso brutto e senz’anima non va oltre lo 0 a 0 in casa contro la Savignanese. Un pari scialbo, frutto di una partita da sbadigli che delude i tifosi rossoblù.

Sono circa 600 quelli che arrivano a Selvapiana per vedere il turno infrasettimanale dell’ottava giornata del girone di andata del campionato di serie D. Tutti si sarebbero aspettati una vittoria o almeno un Lupo diverso, galvanizzato dal successo conquistato domenica scorsa a Isernia. E invece no: per 90 minuti si assiste ad una prestazione incolore, con una squadra che appare disorganizzata e pure con una scarsa forma fisica.

Tanto è vero che l’undici di mister Mandragora confeziona solo due palle gol in tutto il match. La prima dopo appena due giri di lancette quando Improta, match winner del derby e che questa volta parte tra i titolari, colpisce sugli sviluppi di un corner. La palla viene salvata sulla linea dall’estremo difensore della formazione emiliana.

Bisogna aspettare il secondo tempo per assistere ad un’altra occasione da rete, quando al 56′ su assist di Da Dalt Magri manda incredibilmente alto sulla traversa un pallone invitante, con la porta completamente sguarnita. Insomma, era più facile segnare che sbagliare.

Per il resto è noia, una quantità enorme di passaggi sbagliati, cross non sfruttati al meglio e alla fine la stanchezza che impedisce ai Lupi l’assalto finale per provare a vincere nonostante l’ingresso in campo dell’attaccante polacco Branicki. Anzi, è la Savignanese che potrebbe tentare il colpaccio ma sbaglia incredibilmente alcune occasioni clamorose.

Al triplice fischio c’è delusione e anche un pizzico di rabbia che alcuni tifosi manifestano contestando dalle tribune l’allenatore Bruno Mandragora. Domenica si gioca di nuovo al Selvapiana, quando arriverà il Pineto.

Non va meglio nemmeno per le altre due molisane: l’Isernia prende tre sberle in provincia di Teramo dal San Nicolò Notaresco, mentre l’Olympia Agnonese cade (1-2) contro il Matelica sul terreno di gioco di Trivento che in queste settimane ospiterà le partite casalinghe dei granata a causa dell’indisponibilità per lavori del Civitelle.