Campo del Cannarsa riseminato, il Città di Termoli giocherà a San Pietro con ingresso gratis

Un inedito assoluto per i colori giallorossi, che domenica giocheranno sul campo della Polisportiva San Pietro e Paolo e con ingresso gratuito per tutti.

A causa dell’ indisponibilità dello stadio Gino Cannarsa di Termoli, la gara di domenica 4 novembre tra il Città di Termoli e Alliphae, valida per il nono turno del campionato regionale di Eccellenza, si giocherà sul campo sintetico del quartiere San Pietro di Termoli, in via Biferno. Un campo che notoriamente è senza recinzione esterna ed è quindi scontato che non bisognerà pagare per assistere all’incontro, con calcio di inizio alle 14,30.

Lo spostamento di sede si è reso necessario perché il manto erboso dello stadio Cannarsa è stato riseminato e quindi non si può calpestare.