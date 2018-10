Cambio al vertice della Scuola Allievi Carabinieri: Renzetti lascia, al suo posto Russo

Dopo 5 anni il tenente colonnello Antonio Renzetti lascia il comando della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Il 19 ottobre, alle 11, la caserma ‘Frate’ ospiterà la solenne cerimonia con il passaggio di consegne: Renzetti sarà sostituito dal tenente colonnello Antonio Russo.

L’evento si svolgerà la presenza del Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, il generale Michele Sirimarco e davanti alla bandiera d’istituto concessa dal presidente della Repubblica con decreto del 3 luglio 2017 e donata dall’Opera nazionale assistenza orfani militari dell’Arma dei Carabinieri il 19 luglio 2017, nonché delle autorità civili e militari della nostra regione.

Renzetti lascia il Molise per assumere il nuovo incarico nella Scuola ufficiali Carabinieri di Roma dove si occuperà della pianificazione operativa dei corsi formativi per gli ufficiali dell’Arma. Durante gli anni in cui ha guidato il Comando della Scuola di Campobasso, su indicazione del Comando generale dell’Arma, l’istituto di Colle delle Api ha vissuto una stagione di rinascita e oggi è dedicato alla formazione dei carabinieri.

Il nuovo vertice della Scuola Allievi è il tenente colonnello Antonio Russo, proveniente dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari dove ha guidato l’ufficio comando. Laureato in Giurisprudenza, è coniugato e padre di due figli