Calcio, Città di Termoli in casa contro il Real Guglionesi

Sarà una domenica in campo per le due squadre della città adriatica. Il Città di Termoli sarà al Cannarsa, domani 7 ottobre, alle 15 per affrontare il Real Guglionesi per la quinta giornata di andata del Campionato di Eccellenza. Le due formazioni occupano al momento la stessa posizione in classifica perchè con lo stesso punteggio, ovvero 6 punti. La gara di domani quindi sarà cruciale per capire chi salirà o scenderà in classifica. Arbitrerà l’incontro Michele Beltrano, affiancato da Andrea Mainolfi e Marco Di Bartolomeo.

Per l’altra squadra casalinga invece, il Termoli 2016 impegnata nel campionato di Promozione nella quinta giornata, sarà una domenica in trasferta contro la Cliternina, al momento nella parte bassa della classifica con quattro punti, contro i sette dei termolesi. Fischio d’inizio alle 15 allo stadio Madonna Grande a Nuova Cliternia. Arbitrerà Amedeo Monaco, affiancato da Jacopo Dardone e Fabio Spallone.