Si sarebbe potuta trasformare in una tragedia la caduta di un palo della luce all’incrocio tra Via Firenze e Via Bari. Erano da poco passate le 14.30 di domenica 28 ottobre quando al Comando della Polizia Locale è giunta la telefonata dell’accaduto.

La causa sarebbe da ricercarsi nel vento forte unito all’erosione della base del palo in acciaio che ha invaso il marciapiede attiguo all’Istituto Industriale e parte della carreggiata.

La luce si è frantumata al suolo, lasciando sull’asfalto un letto misto di vetro e plastica dura, residui che sono stati asportati dalla ditta che si occupa dell’illuminazione pubblica in città, immediatamente accorsa per eliminare il pericolo.

Per fortuna, al momento dello schianto al suolo del palo, la circolazione, sia veicolare che pedonale, era inesistente. In questo modo si è scampato il pericolo di danni a cose o, ancora peggio, di feriti.

Sul luogo una pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto a regolare il traffico in attesa della ditta apposita per il ripristino dei luoghi, intevenuta nel giro di un quarto d’ora per mettere in sicurezza l’area, dapprima staccando la corrente e successivamente spostando il palo sotto il muro di confine della scuola e recuperando i frammenti dello stesso. Domani è prevista la rimozione del lungo tubo in acciaio.