Cade nel tombino lasciato aperto durante il gioco a nascondino

Una disavventura durante il gioco a nascondino che solo grazie ai riflessi della bambina coinvolta non è finita male. Mentre correva, secondo le regole del gioco, la piccola è infatti caduta in un tombino lasciato aperto in zona piazza Rivera, a Guglionesi. Lei però è riuscita ad aggrapparsi con tutta la forza delle braccia e a tenersi su.

Ma cosa sarebbe accaduto se invece fosse sprofondata? Se lo chiede la madre, che su Facebook ha deciso di raccontare l’episodio, soprattutto per avvertire la popolazione del pericolo ed evitare così che qualcuno possa farsi seriamente male.

Un invito all’Amministrazione comunale a preoccuparsi comunque di quel tombino che è stato lasciato aperto tempo fa ed è diventato, tanto per aggiungere la beffa al danno, un contenitore sui generis per la spazzatura.

“Giocando a nascondino all’imbrunire ieri mia figlia è caduta dentro il tombino aperto della profondità di circa un metro e mezzo – racconta la madre – Fortunatamente avuto la prontezza di sorreggersi con le braccia riportando una contusione al fianco”. Ora è il momento di risolvere il problema.