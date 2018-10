Poteva avere conseguenze devastanti l’incendio che si è sviluppato in un’azienda agricola in località Saraizzo nel comune di Acquaviva Collecroce. Si tratta di un bilancio abbastanza importante: il fuoco ha danneggiato seriamente il tetto in legno della struttura ed il fienile.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti intorno alle 4.30 della notte tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre: grazie all’ausilio di tre mezzi e di personale altamente qualificato, gli uomini del 115 sono riusciti a domare le fiamme.

Il fuoco ha minacciato seriamente anche la stalla, attigua al fienile che, al momento dell’incendio, dava rifugio a numerosi animali ospitati all’interno della realtà agricola.

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati per diverso tempo la squadra termolese che ha provveduto a mettere al sicuro anche gli animali, prestando la massima attenzione a spegnere i focolai ancora accesi e che avrebbero potuto riprendere vigore aiutati dal forte vento che ha interessato la regione nella giornata di ieri.