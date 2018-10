Bracco abbandonato e denutrito cerca padrone che non sia un cacciatore

E’ un animale bellissimo, intelligente, e quando si lascerà alle spalle i segni del denutrimento e del vagabondaggio sarà splendido. Splendido, ma poco adatto alla caccia. Infatti l’animale, un bracco italiano, è stato verosimilmente abbandonato proprio da un cacciatore perché incapace di seguire le prede. Da due giorni vagabonda nella zona Sinarca, dove è stato salvato in condizioni terrificanti – pelle e ossa – da un residente che però ha altri cani e non può tenerlo. Preso in cura dalle volontarie dell’associazione Le Zampe nel Cuore Onlus, si sta riprendendo ma è urgente trovare per lui un padrone che lo ami e se ne prenda cura. Appello a tutti affinchè si fossa adottare questo dolcissimo cane, riscattando il suo destino di bracco abbandonato.

Per informazioni e adozioni chiamare 333 952 4320 / 342 721 2047