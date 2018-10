Non solo le campane di Agnone, ma anche il Neuromed di Pozzilli e cinque aziende del settore alimentare. Tra queste la ‘Di Iusto’ è stata intervistata da Jimmy Ghione di “Striscia la notizia”, testimonial di un’iniziativa benefica a favore della Caritas. Nonostante il maltempo, è positivo il bilancio al termine del weekend al Circo Massimo per il mercato nazionale della Coldiretti, che ha calamitato centinaia di migliaia di persone incuriosite dall’ampia offerta di prodotti e di iniziative correlate. Gli stand sono stati visitati pure dai due viceministri Salvini (venerdì) e Di Maio (sabato).

In totale circa trecento aziende, in rappresentanza di tutte le regioni, hanno proposto i prodotti della propria terra in una miscela unica di sapori, odori e colori.

Durante le tre giornate del villaggio Coldiretti, riflettori puntati sugli stand molisani grazie all’associazione Forche Caudine, presente con il presidente Giampiero Castellotti, il segretario Gabriele Di Nucci, il professor Luca Turrisi e Francesco Caterina del Comitato Imprese, insieme a numerosi associati che hanno apprezzato la presenza molisana e divulgato l’iniziativa.

“Più di un intervenuto – sottolineano da Forche Caudine – ha ricordato l’analogo modello del “Molisedays”, che caratterizzò Roma per tre anni, dal 2001 al 2003, una “cittadella molisana” con una cinquantina di espositori che monopolizzò villa Lazzaroni per quattro giorni nel quartiere Appio. Un’iniziativa di successo che purtroppo non è stata più replicata: se le istituzioni l’avessero continuata a promuovere, oggi il Molise sarebbe certamente più conosciuto e apprezzato nella capitale”.