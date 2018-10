Di nuovo vincitore Angelo Castiello che si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo la competizione individuale “Uomini contro Donne”, organizzata dalla società bocciofila “Madonna delle Grazie” di Termoli. Nella tiratissima finale il romano ha battuto per 8 a 7 la prima delle donne, Chiara Morlacchetti, terzo Ugo Palombo, di Campomarino, che ha battuto nella finale di consolazione Rosanna Castiello, vincitrice del torneo di Natale 2017.

Diversi gli atleti in gara per una competizione che ha richiamato nel bocciodromo termolese tantissima gente. La società di via Cina ha potuto vedere all’opera tanti atleti dilettanti e soprattutto trovare conferma a quanto di buono si era visto in passato. Il presidente Gianfranco Di Fonso è rimasto entusiasta della manifestazione che ha portato un tocco di bellezza, per le donne, e di novità fra gli atleti.

“È stata la prima gara della stagione autunnale – ha detto contento il massimo responsabile della bocciofile “Madonna delle Grazie” – che rientra nel percorso di coinvolgimento e rinnovamento del nostro gruppo, abbiamo trovato conferme fra i giovani con tanti che si stanno avvicinando sempre di più al nostro sport, inutile dire la bellezza del palazzetto con la presenza delle donne; stiamo pianificando per dicembre il trofeo di Natale cercando di confermare ed aumentare gli iscritti rispetto alla manifestazione dello scorso anno”.

Dunque fra un allenamento ed un altro, con lo stimolo dei campi nuovi, la società “Madonna delle Grazie” pianifica la prossima competizione, che si disputerà a dicembre e che sarà riservata alle coppie.