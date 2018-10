Oltre un’ora di perquisizione, un giovane fermato. Si tratta di droga. Operazione della polizia questa mattina 12 ottobre in via Luigi Sturzo a Termoli, dove i cani addestrati a fiutare lo stupefacente hanno trovato un quantitativo di hashish e marijuana all’interno di un’abitazione all’ultimo piano in uno dei palazzi della zona dell’Istituto Commerciale.

In azione due esemplari di pastore tedesco, arrivati da Pescara a supporto degli agenti di Campobasso, che hanno ispezionato sia l’appartamento che il garage di proprietà della famiglia del ragazzo fermato, che è stato portato in commissariato.

E’ un giovane noto alle forze dell’ordine per precedenti di droga, che attualmente si trova in regime di arresti domiciliari.

L’operazione è scattata questa mattina, contestualmente a controlli in vari istituti scolastici della città. In azione la polizia di Campobasso, la squadra mobile, e gli agenti del commissariato termolese di via Cina.

Il giovane al quale è stato sequestrato il quantitativo di droga è stato prelevato dai poliziotti al termine di una mattinata convulsa, accompagnata da un certo trambusto in via Sturzo. Diversi residenti e passanti hanno notato quanto stava accadendo.

Poco dopo mezzogiorno gli agenti sono usciti dallo stabile con il giovane, e c’è stata una animata discussione anche perché la polizia ha sequestrato le telecamere del sistema di registrazione che affaccia su area pubblica. Alcuni familiari del ragazzo sono intervenuti a difesa del 24enne, che al momento si trova negli uffici del commissariato. Sul posto questa mattina anche l’avvocato del giovane, il legale termolese Ruggiero Romanazzi.