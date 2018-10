Persino Le Iene hanno deciso di dare voce alla protesta dei pendolari della tratta Petacciato-zona industriale di Termoli. Da anni ormai i lavoratori, quasi tutti dipendenti Fiat, si lamentano per la scarsa sicurezza e le condizioni pietose degli autobus che vengono utilizzati per il loro trasporto dall’Atm.

Adesso hanno deciso di fare di più: hanno scelto di realizzare un video, registrato nei giorni scorsi a bordo con uno smarthpone durante una giornata di pioggia. Poi l’hanno mandato alla redazione del programma di intrattenimento di Italia 1 “Le Iene”, noto anche perché dà voce alla proteste di comuni cittadini che subiscono umiliazioni e soprusi per effetto di servizi inadeguati o inesistenti.

E da oggi sul sito de “Le Iene” è stato pubblicato un breve montaggio di quei video, in cui i pendolari mostrano la pioggia che cade sui sedili e qualcuno che viaggia con l’ombrello aperto per evitare di bagnarsi. “La sicurezza non esiste, l’autista ha dovuto chiudere le porte con dei fili” è la denuncia. Primonumero, che più volte ha dato voce a sacrosante proteste da parte di chi paga regolarmente un servizio, mostra qui un estratto dei video realizzati dagli stessi pendolari. Nella speranza che i controlli auspicati arrivino e che venga finalmente garantita la sicurezza all’interno dei mezzi dell’Atm.