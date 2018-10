Autobus pericolosi, dopo il video alle Iene la Uilm accusa la politica

Dopo la pubblicazione da parte del programma tv “Le Iene” di un video che mostra i rischi per la sicurezza dei lavoratori pendolari di Petacciato su un autobus della Atm, il sindacato Uilm chiede interventi urgenti.

“Ancora una volta i lavoratori molisani sono letteralmente costretti a mettere a serio rischio la loro incolumità per raggiungere nella zona industriale di Termoli il proprio posto di lavoro. Infatti, nonostante le continue sollecitazioni fatte nel tempo agli enti preposti in materia di sicurezza, (anche dalla nostra organizzazione sindacale), i lavoratori sono costretti a inviare una video-denuncia ad un noto programma TV per dar voce alla loro protesta” scrive la segreteria territoriale Uilm.

“Non è più giustificabile avere questi continui disservizi in un silenzio preoccupante. Ci chiediamo quando la politica molisana metterà seriamente sul tavolo una vera azione di lungimiranza legata ai trasporti e alle infrastrutture che rappresentano e sono indispensabili per creare non solo il presente, ma il futuro dal punto di vista industriale e soprattutto di comunità.

Il nostro auspicio è che la coscienza ed il senso di responsabilità prima o poi possano prevalere perché la sicurezza non si fa solamente installando tutor ma attraverso l’utilizzo di mezzi efficienti ed infrastrutture adeguate” conclude il sindacato.