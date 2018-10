Auto tampona trattore, una 68enne finisce in ospedale

Una signora di 68 anni è rimasta ferita in maniera seria ma non grave questo pomeriggio in un incidente avvenuto attorno alle 15,30 sulla strada provinciale che collega Sepino a Cercemaggiore.

L’auto a bordo della quale viaggiava la donna ha tamponato un trattore per cause da accertare. Coinvolte tre persone, ma solo la donna ha avuto bisogno delle cure del 118.

Un’ambulanza l’ha trasferita all’ospedale Cardarelli di Campobasso con diversi traumi da valutare.