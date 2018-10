Un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 5 ottobre.

Una Fiat Panda guidata da una 34enne ha urtato contro un tir che arrivava in direzione opposta, diretto verso Termoli. La vettura che invece procedeva verso Campobasso ha impattato contro la fiancata del mezzo pesante e solo per una questione di centimetri l’incidente non è stato mortale.

La donna è stata portata all’ospedale Cardarelli di Campobasso e non sarebbe in pericolo, per fortuna. Lo scontro e il ribaltamento dell’utilitari sono avvenuti intorno alle 15 all’altezza del bivio per Petrella Tifernina, poco prima del night La Nuit

Un impatto violento, con l’utilitaria gravemente danneggiata dall’urto. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dell’Anas, il 118 e i carabinieri per soccorrere la conducente e per bloccare la strada che collega Campobasso a Termoli, solitamente molto trafficata.

Anche oggi a causa dell’incidente lunghe code si sono formate durante le operazioni di soccorso, con il traffico diretto verso la costa che è stato completamente bloccato. Disagi a non finire per un’ora, quindi la circolazione è tornata a scorrere normalmente solo quando sono stati effettuati i rilievi e rimossi i pezzi di lamiera dell’auto dalla carreggiata.

La ragazza, trasferita in codice 2 (quello di media gravità) in ambulanza al nosocomio del capoluogo, stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Secondo il responso dei medici, ha riportato delle fratture agli arti.