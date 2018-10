Auto rubata a Francavilla e diretta in Puglia, la Polizia Stradale la rintraccia al confine col Molise

La Polizia stradale ha intercettato, al confine col Molise, un uomo alla guida di un’automobile rubata.

Il furto è avvenuto a Francavilla poco dopo le 20 di ieri, 29 ottobre, ad opera di un 44enne di Cerignola con a carico numerosi precedenti penali per furto e reati contro il patrimonio. Un uomo residente nel comune alle porte di Pescara si è visto rubare il proprio mezzo negli istanti in cui ha aperto il garage per rimettervi l’auto. Il pluripregiudicato pugliese si è infilato allora nell’auto, che aveva il motore acceso e le chiavi inserite, e ha fatto perdere le sue tracce. Avvertita subito la Polizia, sono immediatamente partite le ricerche. Le pattuglie della Polizia Stradale di Vasto Sud, che tutti i giorni controllano costantemente l’autostrada A14, si sono subito posizionate in carreggiata sud, in direzione Puglia, in quanto si presumeva che l’auto rubata fosse proprio diretta in quella direzione. Ed ecco che dopo poco è transitata l’auto che era stata segnalata qualche minuto prima. È scattato l’inseguimento e nel giro di poco tempo il ladro è stato fermato, nel tratto autostradale al confine col Molise.

Il pluripregiudicato autore del furto è stato dunque assicurato alla giustizia.