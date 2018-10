Assolta la showgirl Wanda Nara difesa da avvocato molisano

La showgirl Wanda Nara è stata assolta dal processo per trattamento illecito di dati, cioè aver diffuso i dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez, via social network. La sentenza è arrivata stamattina al Tribunale di Milano e la modella argentina, nota per essere la compagna e l’agente del capitano dell’Inter Mauro Icardi, è stata assolta per non aver commesso il fatto. A difendere la Nara c’era il legale molisano Giuseppe Di Carlo.