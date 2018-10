Ascensore chiuso o guasto in stazione: amarezza e disagi per i disabili

Non è una novità, purtroppo, che l’ascensore della stazione ferroviaria sia spesso fuori uso. Guasto. O chiuso, ben prima dell’orario concordato con le Ferrovie. La brutta notizia è che il servizio, malgrado le tante segnalazioni e denunce di cittadini, continui a funzionare a singhiozzo, creando disagi importanti per chi non è autonomo. I disabili, per esempio. Loro non possono scendere e salire le scale del sottopasso, che collega la zona di Viale Trieste con il centro e piazza Garibaldi. “Siamo rientrati da fuori regione col treno – racconta una donna il cui padre anziano sta in sedia a rotella – intorno alle ore 21. L’ascensore era chiuso, cioè non funzionante. Dovrebbe chiudere alle 22 ma già un’ora prima, e con i treni ancora in viaggio verso Termoli, era inaccessibile”.

Un disagio che tanti ignorano, ma che per chi è costretto a fare un lungo giro attorno agli isolati comporta tanti problemi. L’amarezza è grande nelle parole della famiglia che, solo ultima in ordine di tempo, si è ritrovata a fare i conti con l’ascensore “vietato”.

“Ma perchè dobbiamo subire questi disservizi? Ma ci si rende conto di cosa vuol dire vivere su una sedia a rotelle?”. Evidentemente no, visto che si ripetono da anni le disavventure di persone invalide che con i bagagli al seguito trovano l’impianto bloccato.