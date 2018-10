Arrestato spacciatore a Bojano: aveva 30 grammi di marijuana in camera dal letto

Quando i carabinieri gli hanno perquisito casa hanno trovato 30 grammi di marijuana: è stato arrestato ieri pomeriggio dagli uomini del Nucleo operativo e radiomobile di Bojano un 25enne molisano accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato nel centro di Bojano e dopo essere stato perquisito i militari hanno voluto andare a fondo ispezionando anche la sua abitazione: in camera da letto c’erano diversi involucri in cellophane custoditi in barattoli in vetro ben nascosti: l’erba era lì pronta per essere spacciata.

“La droga – leggiamo nel comunicato dell’Arma – sarà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per appurare il numero delle dosi ricavabili dalla quantità di sostanza stupefacente sequestrata, mentre il giovane boianese, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Campobasso, è stato sottoposto agli arresti domiciliari”.