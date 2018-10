Probabilmente non l’aveva visto arrivare e lui aveva già iniziato a fare la retromarcia per uscire dal parcheggio. Poi la botta improvvisa. Quando l’automobilista è sceso dalla vettura per capire cosa fosse successo, ha visto che per terra c’era un motorino condotto da un centauro di mezza età. L’uomo stava transitando nel parcheggio del locale pubblico proprio mentre l’anziano stava effettuando la manovra.

Il grave incidente stradale è avvenuto nel tardi pomeriggio di ieri, 15 ottobre, lungo un’arteria principale del comune di Macchiagodena. Da una prima ricostruzione del sinistro da parte dei Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto assieme all’ambulanza del 118, l’automobilista – residente nel paese – avrebbe commesso una manovra improvvisa, come emerso dai primi accertamenti.

I militari infatti hanno eseguito i rilievi e ascoltato alcuni testimoni che si trovavano in quel momento sul luogo dell’incidente. Sono state dunque avviate le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica e accertare le relative responsabilità.

Il centauro, invece, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.