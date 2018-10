Un intervento contro lo Stato che lui stesso rappresenta per far emergere le responsabilità pubbliche in quanto accaduto. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha partecipato ieri 30 ottobre a un incontro che si è tenuto nella sala polivalente del museo del terremoto di San Giuliano di Puglia in occasione del sedicesimo anniversario del sisma che provocò la morte di 30 persone, fra cui 27 alunni e la loro maestra all’interno della scuola Jovine. Presenti tra gli altri il sindaco Fabio Barbieri e il presidente del comitato vittime Angelo Morelli.

Il Guardiasigilli è intervenuto a un convegno nel quale il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori di Campobasso, Claudio di Ruzza, ha esposto una proposta di legge nata con l’intento di evitare che altre tragedie come quella di San Giuliano possano ripetersi.

Si parte dalla prevenzione dei disastri colposi con interventi di sostegno alla cultura della prevenzione, la tutela delle famiglie con l’istituzione di un fondo a loro favore tramite l’un per cento sui contratti e sugli appalti pubblici da destinare a sostegno economico ai familiari delle vittime delle stragi cui garantire inoltre il patrocinio gratuito. Ma anche un’accelerazione sui processi per reati ambientali e disastri colposi con una norma ad hoc.

Quindi l’intervento del ministro Bonafede che ha puntato il dito contro lo Stato. “È sconvolgente che i parenti di quelle vittime che mi incontrano e mi stringono la mano. Vuol dire che c’è ancora un minimo di fiducia nei confronti quello Stato che è stato assente sia quando doveva prevenire che quando doveva rendere giustizia.

È doverosa la presenza dello Stato nelle battaglie che state portando avanti. I parenti delle vittime si ritrovano dopo qualche anno da soli in un’aula di tribunale a sperare che un cavillo non si trasformi nella beffa per quello che hanno dovuto perdere”.

Secondo Bonafede, alla domanda ‘Per colpa di chi?’, la risposta è che “in tutte quelle tragedie lo Stato è in qualche modo colpevole sempre. Ogni concessione edilizia riconosciuta quando non doveva esserlo, ogni mazzetta si trasforma in un edificio costruito male, mandiamolo questo messaggio. La tangente riguarda tutti i cittadini. In ogni strage lo Stato è responsabile”.

(foto di Francesco Di Renzo)