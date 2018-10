Amministratori di condominio per il Tribunale, via alle domande

Il tribunale di Larino intende realizzare un elenco speciale per assegnare incarichi ad amministratori di condominio presso lo stesso tribunale. Il presidente raccoglie la disponibilità di professionisti e volontari che intendono proporsi per l’incarico, i cui nominativi verranno raccolti in un elenco, “elenco degli amministratori di condominio”. Non è un albo professionale in senso tecnico giuridico, ma un elenco speciale di nominativi che hanno dato la disponibilità a ricoprire il ruolo, le cui domande saranno accolte sulla base di una valutazione di indici di idoneità.

Non possono ricoprire le funzioni, per esempio, quanti si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dall’ordinamento di appartenenza.

Le iscrizioni si aprono il 20 ottobre e si chiuderanno il 31 ottobre. Il modulo può essere ritirato compilato e consegnato alla cancelleria della volontaria giurisdizione.