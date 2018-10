Altra gara a Vasto per l’Airino, di fronte il Teramo a Spicchi

Altra gara vastese per l’Italiangas Airino Termoli che deve ancora fare a meno del proprio impianto casalingo, il PalaSabetta, in fase di ammodernamento e messa in sicurezza. Per questo motivo domani pomeriggio, domenica 28 ottobre, i ragazzi di coach Massimo Di Lembo affronteranno al PalaBcc della vicina Vasto la formazione del Teramo a Spicchi.

L’Italiangas è reduce da tre successi nelle prime tre gare del campionato, tutte affrontate lontano da Termoli, in trasferta contro Chieti e Porto San Giorgio, in campo vastese contro la Nova Campli. Un ottimo viatico per Colasurdo e compagni che mirano a mantenersi nelle zone alte della serie C Silver.

Dal canto suo il Teramo a Spicchi ha fatto altrettanto, trovando tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, persino con una differenza punti migliore dei molisani. Sarà quindi una sfida al vertice tutta da giocare fra due squadre candidate al ruolo di protagoniste della competizione.