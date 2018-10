All’ennesima richiesta di denaro gli fa trovare i carabinieri. Vittima di estorsione ‘incastra’ i suoi aguzzini

Le minacce e i soprusi per spillargli denaro duravano da mesi. La parola fine a una brutta storia di estorsione è stata messa solo quando la vittima, un 62enne di Campobasso, ha trovato il coraggio di andare dai carabinieri e raccontare tutto quello che stava subendo. Alla fine tre uomini sono stati denunciati per estorsione continuata in concorso.

I fatti si sono verificati nel capoluogo, come accertato nella fase investigativa dagli uomini della compagnia di via Mazzini.

Il primo episodio di estorsione risale all’agosto scorso quando i tre malviventi hanno avvicinato il 62enne pretendendo 800 euro e minacciandolo di ripercussioni se non avesse consegnato la somma.

Non si sa ancora perché abbiano scelto proprio lui: non si tratta di un commerciante ma di un dipendente. Un elemento, però, è certo: la vittima conosceva i tre soggetti e questo aspetto lo spaventava al punto tale da farlo sentire ‘in debito’ coi suoi aguzzini ai quali ha dato i soldi sperando che lo avrebbero lasciato in pace. Ma non è andata così, tanto che da quel giorno l’uomo è diventato un bersaglio dei tre individui che lo chiamavano persino a casa intimandogli di consegnare loro il denaro e raccomandandosi sempre di presentarsi da solo agli appuntamenti.

Il loro passato difficile, le condanne per due di loro avute sempre per il reato di estorsione , venivano ‘sbandierate’, secondo quanto riferito dall’Arma, per incutere ancora più timore nel 62enne che si convinceva, anche così, a dover rispettare i patti coi tre indagati.

Si tratta di personaggi noti alle forze dell’ordine che potrebbero aver estorto soldi anche ad altre persone che per paura non hanno ancora chiesto aiuto. Per questa ragione l’indagine non è chiusa e non si esclude neppure l’ipotesi di usura.

Per ora una persona che ha denunciato c’è. E questo, assieme a pedinamenti, filmati e ricostruzione del modus operandi, ha permesso ai carabinieri di incastrare i tre delinquenti. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione della vittima che ha dato un appuntamento agli estorsori (a due di loro) i quali hanno trovato i carabinieri all’atto della consegna dell’ennesima pretesa di denaro.

Come prova indiscutibile dell’avvenuta estorsione il denaro era stato precedentemente ‘segnato’.