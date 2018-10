Alle Poste nell’Ufficio mobile sotto pioggia e vento, sindaco chiede ripristino sede

Il sindaco di Palata Michele Berchicci ha scritto a Poste Italiane per chiedere che venga finalmente ripristinato l’Ufficio postale del paese che è fuori uso da diverso tempo. “Ad oggi lo sportello dell’Ufficio postale di Palata – si legge in una lettera inviata quest’oggi dal primo cittadino palatese – è ancora ubicato nella struttura mobile in via San Rocco“.

“Su segnalazione di numerosi cittadini utenti – continua la lettera – opera in situazioni precarie creando non poche difficoltà sia agli operatori che, soprattutto, agli utenti i quali debbono attendere il loro turno all’aperto e sotto le intemperie“.

Berchicci conclude la missiva chiedendo di conoscere quali sono le decisioni assunte dalla filiale di Poste Italiane sulla “definitiva e idonea sistemazione” dello sportello dell’Ufficio postale palatese.