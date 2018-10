Alimentazione e Benessere nell’incontro sulla prevenzione del tumore al seno

“Alimentazione é Benessere – Il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e cura del tumore del seno” è il tema dell’incontro in programma sabato 20 ottobre alle 10 al Centro Polifunzionale “La Vida”, in via dei Palissandri, 8 a Termoli.

Si tratta di un incontro dibattito su un tema particolarmente importante. Al tavolo dei relatori ci sarà la dottoressa Anna Villarini dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, presenta Nicola Cesare de La Vida Medical. L’incontro é aperto al pubblico.