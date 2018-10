Una mattinata insolita ed entusiasmante per gli alunni della scuola dell’infanzia di Campomarino che hanno fatto visita ai vigili del fuoco, eroi per molti bambini e non solo.

Stamane – 23 ottobre – puntualissimi due scuolabus hanno accompagnato cinquanta bambini con le rispettive maestre al Distaccamento Vigili del Fuoco di Termoli Le sezioni blu, arancione e gialla della Scuola dell’Infanzia “Agazzi” di Campomarino sono state accolte, per l’occasione, dal Capo distaccamento e dai vigili.

“Grande attenzione dei bambini alle spiegazioni sulle attrezzature e sui mezzi utilizzati nei soccorsi e diverse le domande e curiosità a cui si è dovuto rispondere”, commentano dal Comando dei Vigili del Fuoco, raccontando altresì la contentezza dei bambini che, con l’elmetto rosso, hanno potuto spruzzare acqua come dei veri pompieri.

Vigili, bambini e maestre, tenendosi per mano, hanno poi creato un suggestivo grande cuore.

“Al termine della visita patatine e succhi di frutta per tutti a conclusione di una mattinata che aspettavano con ansia e che sicuramente ricorderanno per lungo tempo”.