50 donne imparano a reagire alla violenza: tutto esaurito per il corso di autodifesa

Sono 50 le donne che prenderanno parte al corso di autodifesa personale che inizierà domenica 14 ottobre, alle ore 10, presso la palestra Dinamica di Campobasso.

Tutto esaurito, dunque, per l’iniziativa promossa all’interno del progetto ‘In rete contro la violenza sulle donne’ finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che l’associazione Liberaluna Onlus, insieme ai Comuni di Baranello e San Giuliano del Sannio, sta portando avanti sul territorio.

Il corso, che prevedeva appunto un massimo di cinquanta adesioni, è stato promosso in collaborazione con l’AWTA, Accademia Internazionale di Autodifesa, sarà tenuto dal maestro Michele Stellato, fondatore della medesima accademia e tra i massimi esperti del settore, e Antonio Fornaro.

“Imparare a difendersi – spiegano gli organizzatori – significa anche e soprattutto acquisire i comportamenti da attuare in situazioni di rischio e difficoltà, saper gestire le proprie reazioni in un momento di forte stress emotivo; nonché sapere come potersi misurarsi con un avversario di forza fisica superiore.