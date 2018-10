3 miliardi di lire sprecati, piscina di Colle dell’Orso semidistrutta. M5S: “Nessuno paga per questo scempio”

Tre miliardi di vecchie lire praticamente in fumo. Tanto è costata la piscina di Colle dell’Orso, tra via Campania e via Puglia. L’impianto sportivo, costruito negli anni Novanta, non è mai stato completato e dunque mai utilizzato. E’ considerata infatti una delle incompiute di Campobasso, assieme al Terminal degli autobus e alla Tangenziale Nord.

Né ha mai preso corpo il progetto di finanza con cui l’attuale amministrazione avrebbe voluto affidarla ad un privato per il completamento e la gestione. Ma i due bandi sono andati deserti, segno che la struttura è poco appetibile e quasi sicuramente rimetterla a nuovo costerebbe un occhio della testa.

Probabilmente oggi la piscina è solo da demolire: è semidistrutta dopo essere stata lasciata per anni nel degrado e nell’abbandono, come dimostrano le fotografie che il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Simone Cretella ha scattato e poi postato sui social.

“Degrado, devastazione ed un incalcolabile sperpero di denaro pubblico, la piscina comunale di Colle dell’Orso, costata fior di miliardi delle vecchie lire, mai terminata, versa in condizioni di assoluto abbandono e senza uno straccio di idea o progetto per recuperarne, in qualche modo, quantomeno una funzione di pubblica utilità”, scrive in un post.

Ecco come si presenta l’impianto: “Locali invasi da guano di piccioni, infissi distrutti, controsoffitti divelti dai ladri per asportarne i cavi di rame, infiltrazioni ed allagamenti in ogni ambiente, evidenti segni di cedimenti strutturali, un imponente tetto in legno in stato di ammaloramento, calcinacci e detriti disseminati ovunque, vegetazione incolta che rende la struttura inavvicinabile”.

Cretella non nasconde “rabbia e sconforto”. Infatti, spiega, “in Italia nessuno paga per questi scempi”.