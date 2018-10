Claudia ha 31 anni, un compagno, tre figli e un appartamento dal quale sta per essere cacciata. “Il Comune mi deve dare una casa popolare, ne ho diritto ma vengo scavalcata da chi non dovrebbe averla” si sfoga davanti alle telecamere. Il suo è un appello anti sfratto per evitare di perdere i tre figli. “Se non trovo una sistemazione me li portano via e li sistemano in una casa famiglia, ma non lo permetterò”.

Ha addosso ancora l’agitazione figlia della visita, nella mattinata di giovedì 25 ottobre, di Polizia, Vigili Urbani e ufficiale giudiziario nel suo appartamento al terzo piano di uno dei tanti condomini di via Polonia. Le hanno concesso una proroga. Lo sfratto esecutivo previsto per il 25 ottobre è stato rimandato al 20 novembre. Ma se entro quella data non avrà trovato un’altra sistemazione, verrà mandata via con la forza e i figli saranno separati da lei.

Sulla strada, stamane 25 ottobre anche i proprietari della casa che reclamano un affitto che non arriva da parecchio. Hanno preferito non dire nulla sulla vicenda, così come l’ufficiale giudiziario. Claudia invece ha scelto di far sapere la sua versione dei fatti. “Sto qui da due anni. Nel primo anno appena avevo dei soldi glieli davo, adesso non riesco più. I pochi soldi che abbiamo li usiamo per mangiare. Dove li trovo 400 euro al mese per l’affitto?” si giustifica Claudia, 31 anni e tre figli da mantenere senza un marito.

Il papà dei tre, tutti bambini fra i 6 e gli 11 anni, è emigrato in cerca di occupazione in Germania e per un periodo Claudia l’ha seguito, salvo poi fare ritorno a Termoli. “Per questo ora dicono che non ho i due anni di residenza per rientrare nell’emergenza abitativa”. Nel frattempo ha trovato un nuovo compagno, un trentenne, anche lui disoccupato. “Quest’estate ha lavorato in un bar sul lungomare, ma adesso non si trova niente”.

Mentre lei, Claudia, afferma di essere pronta ad “ascoltare qualsiasi offerta. Faccio un po’ di tutto, per molti anni ho fatto la barista, la cameriera, mi arrangio anche con le pulizie”. Dice di non poter andare dalla madre, perché “ha già i nipoti in casa, i figli di mio fratello”.

Il suo appello è rivolto al Comune e in particolare ai servizi sociali. “Il sindaco mi ha ricevuto e mi ha ascoltato, è stato il primo in 11 anni, visto che da così tanto tempo chiedo un’abitazione. Non mi ha fatto promesse, mi è stato detto che la commissione dei servizi sociali valuterà la mia domanda. So che la mia domanda per l’emergenza abitativa verrà valutata a novembre. Io però l’avevo già presentata a inizio settembre ma è stata protocollata dopo la data in cui si è riunita la commissione, non per colpa mia”.

Claudia è convinta che “chi ha meno bisogno di me mi scavalca nella graduatoria. Capisco chi ha gravi disabilità, ma io ho tre figli da mantenere e sono senza lavoro. Perché persone sole e stipendiate stanno in case popolari da 90 metri quadrati?”. Di tempo ce n’è poco per scongiurare lo sfratto, meno di un mese. “Se mi sfratteranno il Comune avrà i miei bambini sulla coscienza” dice con forza, senza farsi travolgere dalle emozioni. “Tutti si devono impegnare per la mia situazione, devono aiutarmi, ho fatto tanti sacrifici per non far mancare nulla ai miei figli e non intendo perderli”.