Se non fossero morti, oggi gli “angeli di San Giuliano” avrebbero almeno 22 anni. Quei bambini che continuano a sorridere dalle lapidi bianche del cimitero – l’intera generazione della prima elementare travolta dal sussulto della terra, sterminata dalla scuola “costruita male” e crollata loro addosso – sarebbero giovani e vivrebbero in un Molise peggiore di quello che li ha inghiottiti il 31 ottobre 2002. Terribile da ammettere, ma vero al di là di ogni ragionevole dubbio. Ci sono i numeri, i dati, le statistiche, le testimonianze, la cronaca a raccontarlo. C’è una verità storica che spiega come in sedici anni il territorio è peggiorato da tutti i punti di vista. Sociale, culturale, economico.

Il Molise soffre di spopolamento, emigrazione, dissesti idrogeologici che non concedono tregua, disoccupazione record, burocrazia elefantiaca, malasanità e malapolitica. La fotografia di una terra che ha perso la sua sfida con l’opportunità rappresentata dal terremoto – perché un terremoto può essere una opportunità, al di là del lato tragico – è sotto gli occhi di tutti, implacabile. Sotto gli occhi di tutti una ricostruzione lentissima, sulla quale non ci sono nemmeno dati credibili. Lo scorso anno la Regione Molise, unico ente preposto a fornire numeri fuori discussione, aveva annunciato la fine imminente della ricostruzione: “E’ quasi completa, siamo all’82%” aveva certificato. Oggi, 12 mesi dopo, la stessa Regione, dove sono cambiati Governatore e consiglieri in seguito alle elezioni di aprile, fa un pauroso balzo all’indietro. “La ricostruzione è ferma al 65%” la stima del capo della Giunta regionale Donato Toma.

Il segnale, anche questo, che in Molise manca la chiarezza, la lucidità, che perfino i dati sul post sisma, l’evento più drammatico degli ultimi decenni, vengono modificati in base alle opportunità e alle persone. La matematica diventa relativa, sfuggente, come l’individuazione delle responsabilità. E, quel che è peggio, la popolazione sembra rassegnata ad assorbire silenziosa qualunque dichiarazione e contraddizione.

C’è chi ha perso tutto nel terremoto di 16 anni fa. L’unico paese che è stato ricostruito è San Giuliano, dove la (relativa) celerità dei lavori e la realizzazione di un plesso scolastico considerato il più sicuro d’Italia sono stati un evidente indennizzo rispetto alla sofferenza per la perdita di 27 bambini. Altrove, in quel cratere sismico che la politica ha allargato a dismisura per concedere soldi a pioggia che invece di finanziare la ripresa hanno alimentato furberie di privati con pochi scrupoli e ambizioni elettorali di sindaci miopi, ci sono ancora gli “sfollati”. Ci sono ancora persone che non hanno la casa, che abitano in alloggi di fortuna e finanche, in qualche raro caso, nelle casette di legno che l’allora governo Berlusconi fece arrivare in Molise. “Sfollati” le cui abitazioni non sono ancora pronte per colpa dei ritardi nella erogazione delle risorse finanziarie: le imprese hanno bloccato i lavori perché sul lastrico, senza liquidità. Ora Toma promette di “accelerare l’arrivo dei fondi post sisma 2002. C’è un problema serio perché le varie tranche che rendicontiamo devono essere velocemente erogate alle imprese che altrimenti bloccano i lavori. Lì c’è un peccato originale: una parte dei fondi furono utilizzati per altri interventi”. Una frecciatina velenosa al suo predecessore, Paolo di Laura Frattura e al consigliere delegato Salvatore Ciocca.

Lo scaricabarile in politica è uno strumento ammesso e non offende nessuno. La caccia alle streghe, specialmente se vivono nel passato, è prassi consolidata. Così, a fronte dei ritardi “inaccettabili” nelle opere di ricostruzione delle case, si continua a evocare, più o meno esplicitamente, la Sprecopoli di Michele Iorio: una gestione che finanziò progetti che con il terremoto non avevano nulla a che fare (lo studio sulla patata turchesca è diventato un ‘must’ nazionale), con tanto di inchiesta della Procura che accusò l’ex presidente di aver allargato il cratere “per scopi elettorali”. L’area ‘speciale’ avrebbe dovuto racchiudere 14 comuni ma alla fine ne sono stati 83: fra questi, anche centri della provincia di Isernia o dell’area matesina.

Al di là delle scelte politiche, sul fronte giudiziario l’inchiesta è finita in una bolla di sapone. E i ritardi non sono stati sanati. Restano dati di fatto inoppugnabili, che 16 anni dopo costituiscono la principale pietra dello scandalo che però nel Molise anestetizzato non scandalizza nessuno. Il principale è questo: ci sono studenti che vanno a scuola ancora nei prefabbricati.

Succede a Rotello, a Colletorto (la situazione più difficile, dove si frequentano le lezioni negli edifici di legno frutto della solidarietà internazionale mentre i lavori per la nuova scuola sono ancora in corso) e Santa Croce di Magliano (dove, a onor del vero, il campus è dotato di palestra, mensa e tuti i servizi e per certi versi è meglio di una scuola di cemento). Un paradosso che la classe dirigente preferisce non sottolineare, concentrandosi invece sulla memoria degli angeli e giurando che simili cose non accadranno più.

Invece accadono, continuano a succedere, come ha dimostrato il terremoto del 16 agosto, che aggiunge un altro anniversario infausto alla sconfitta collettiva. Ancora una volta sono state le scuole a essere colpite, a diventare “inagibili”, parola che i molisani ormai masticano come pane quotidiano. A Guglionesi il Liceo è chiuso e gli studenti sono stati trasferiti in blocco: i lavori sui tramezzi delle aule interdette hanno una promessa di finanziamento e un’attesa probabilmente interminabile, che minaccia di ricalcare il passato, a meno di miracoli. A Portocannone i circa 160 alunni della scuola Primaria e della Secondaria proseguono il loro anno scolastico nei locali messi a disposizione dalla Curia dopo il sisma che ha provocato il danneggiamento e la relativa chiusura del plesso di via Jovine. “Abbiamo firmato il contratto per il primo lotto di lavori alla scuola proprio giovedì scorso” riferisce il sindaco Caporicci.

Nel nuovo cratere molisano il declino è già visibile, si intuisce per esempio a Montecilfone, epicentro dello sciame e comune maggiormente colpito e, forse, bistrattato. Qui oltre alle varie inagibilità di case, dell’unico alimentari in paese e dello studio medico, si contano danni anche in alcune aule scolastiche. A far paura, poi, è il serbatoio comunale, dichiarato a rischio dopo i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e già privato del suo contenuto ed in attesa di essere abbattuto. Dallo spavento generare deriva uno spopolamento del paese che, negli ultimi mesi, sta facendo registrare una diminuzione dei residenti: chi non ha trovato alloggio presso parenti che abitano fuori regione, ha provveduto a cercare una sistemazione in altre città. Una su tutte Termoli, dove molti residenti hanno preso casa in affitto.

Lo spopolamento, da queste parti, è una conseguenza del terremoto ma anche e soprattutto della somma di “disastri” e iatture, le strade in primis. Quelle strade che i molisani devono percorrere tutti i giorni e che sono franate, ridotte a crateri, inagibili, lastricate di pericoli, sventrate. La ricostruzione del Molise sarebbe dovuta cominciare da qua, concretamente: è l’unico modo per garantire la permanenza nei piccoli Comuni, evitare la fuga. E invece, sedici anni dopo e con un altro terremoto e molti nubifragi in mezzo, la viabilità impossibile del Molise è la principale ragione di declino, che trascina nel suo vortice di buchi i servizi e la qualità della vita. Probabilmente, se i bambini di San Giuliano oggi fossero vivi, se non se li fosse presi la negligenza umana sommata alla imprevedibilità della natura, andrebbero via da questo Molise, peggiore di come lo hanno lasciato il giorno di Halloween del 2002. Con buona pace dei ricordi, delle passerelle, degli appelli – sempre più patetici – a non dimenticare.