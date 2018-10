Il Vastogirardi travolge il Città di Termoli, giallorossi già in crisi

Altro batosta per il Città di Termoli che questo pomeriggio 13 ottobre ha perso nettamente in casa della grande favorita dell’Eccellenza di quest’anno, vale a dire il Vastogirardi. I biancoverdi si sono imposti per 4-1 nella gara valida per il sesto turno del massimo campionato calcistico regionale e disputata allo stadio Castaldi di Roccaravindola.

Le reti sono arrivate tutte nella ripresa, col Vastogirardi a valanga nei primi venti minuti della seconda frazione, quando sono arrivati i sigilli di Ruggieri su rigore, Calcagni, Pettrone e De Vizia. Di Camponesco nelle battute finali il gol della bandiera degli adriatici.

Negli altri anticipi della sesta giornata d’Eccellenza Alliphae-Roseto 1-2, Matese-Acli&Campodipietra 0-2, Venafro-Roccasicura 1-2. In attesa delle altre quattro gare di domani il Vastogirardi si issa in vetta a quota 16 punti, mentre i giallorossi sono decimi con 6 punti in altrettante gare.

Sempre domani in campo le altre due formazioni termolesi, il Termoli 2016 in casa al Cannarsa contro lo Spinete alle 15, mentre mezz’ora dopo il Gss Difesa Grande debutta davanti al pubblico del quartiere sud termolese affrontano l’Angioina Colletorto in Prima Categoria, girone C.