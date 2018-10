Il Città di Termoli perde col Guglionesi, pareggio per il Termoli 2016

Una vittoria e un pareggio per le due formazioni termolesi impegnate nei campionati regionali di calcio. Brutto ko interno questo pomeriggio 7 ottobre nella quinta giornata del torneo di Eccellenza per il Città di Termoli che ha perso davanti al pubblico del Cannarsa per 3 reti a 1 contro il Real Guglionesi. A segno per gli ospiti Consolazio, Spagnuolo, Gjurchinoski, mentre per i padroni di casa ha segnato D’Ausilio.

Questi gli altri risultati del quinto turno del massimo torneo calcistico molisano: ACLI Campobasso e Campodipietra Venafro 1-1, Sesto Campano-Boiano 0-0, Tre Pini Matese Frentania 3-0, Pietramontecorvino- Olimpia Riccia 2-0, Polisportiva Gambatesa Alliphae 3-1, Roccasicura-Vastogirardi 1-5 e Roseto-Matese 1-0.

Con questi risultati il Città di Termoli scivola in classifica al nono posto con appena 6 punti racimolati nei primi 5 turni. In vetta spiccano Vastogirardi, Venafro, Tre Pini Matese e Boiano tutte a quota 13.

È andata un po’ meglio alle Termoli 2016 che questo pomeriggio Ha pareggiato con il punteggio di 1 a 1 contro la Cliternina in trasferta. Per i biancorossi rete di Graziaplena mentre per gli ospiti adriatici sigillo di Impicciatore.

Questi gli altri risultati della quinta giornata del campionato regionale di promozione: Baranello-Biccari 3-1, Ripalimosani-Campobasso 1919 0-0, Aurora Capriatese-Donkeys Agnone 3-1, Aurora Ururi-Polisportiva Fortore 2-3, Quattro torri Chieuti-Castel di Sangro Cep 1953 1-0, Spinete-Santeliana 3-1, Trivento-Comprensorio Vairano 0-2.

La classifica vede in testa Aurora Capriatese e Comprensorio Vairano con 13 punti mentre i termolesi sono attualmente quinti con 8 punti.