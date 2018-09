Zona economica speciale, il Presidente Toma incontra operatori economici e sindacati

Convocata dal Presidente Donato Toma, ieri mattina, mercoledì 26 settembre, si è tenuta una riunione a Palazzo Vitale con il partenariato economico e i sindacati per discutere e ribadire le finalità delle Zone economiche speciali: favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari, amministrativi per lo sviluppo delle imprese già operanti; l’insediamento di nuove imprese in zone prossime a porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche. Presenti anche gli assessori Vincenzo Cotugno e Vincenzo Niro, alcuni consiglieri regionali e le competenti Strutture regionali.

“L’incontro– ha affermato il presidente Torna – è stato un momento utile di confronto che da un lato ha fornito agli operatori economici tutte le informazioni necessarie per il proseguimento dell’iter costitutivo della Zes, dall’altro è servito a raccogliere indicazioni e suggerimenti da parte dei soggetti direttamente interessati”.

Durante la discussione, i partecipanti all’incontro, si son soffermati anche sul come ripartire la superficie di 516 ettari di territorio molisano da destinare a Zes, in che modo organizzare la semplificazione amministrativa e di accelerare sui tempi attraverso la predisposizione di un cronoprogramma stringente. “Un modello – ha concluso il governatore – che ritengo vada applicato a tutta l’attività programmatoria regionale”.