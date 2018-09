Confindustria Molise critica la scelta del governo regionale di scegliere l’adesione del Molise alla Zes con la Puglia (Zes “Adriatica”), come deliberato lo scorso 2 agosto dalla Giunta Toma. Massimo Giaccari, presidente di Confindustria Molise segnala “lo sconcerto su una decisione che va in senso contrario a quanto, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, si è fatto sulla Zona economica speciale da strutturare con l’Abruzzo.

Non vogliamo polemizzare con nessuno, ma non possiamo non registrare lo sconcerto – afferma il numero uno degli industriali – perché siamo stati ripetutamente coinvolti sulla costituzione della Zes con l’Abruzzo. Abbiamo espresso la nostra condivisione per ragioni storiche, per opportunità economiche e per valutazioni di prospettive future e ci sembrava che il percorso fatto rappresentasse un impegno istituzionale, al punto che abbiamo coinvolto anche Confindustria nazionale”.

L’amarezza degli industriali è legata a tutto il lavoro svolto finora, praticamente inutile. “La decisione contraria – che sostanzialmente annulla il lavoro finora svolto con la condivisione delle parti sociali – ci sorprende nel merito e ci mortifica nella forma, perché adottata senza aver interessato i soggetti del partenariato in precedenza coinvolti.

Auspichiamo che la scelta della Giunta Toma sia supportata da elementi migliorativi rispetto al percorso precedentemente avviato, anche se avremmo gradito un nostro coinvolgimento, così come quello degli altri soggetti interessati sulla Zes con l’Abruzzo, per condividere un eventuale cambio di posizione.

Come Confindustria, infine, ribadiamo l’opportunità di continuare a guardare all’Abruzzo come la regione più affine alla nostra e quella con la quale dovremmo mantenere un rapporto di continua collaborazione, essendo il territorio del centro-sud con i migliori indicatori economici di sviluppo”.