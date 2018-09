Vivi la tua città, si comincia. Tre giorni di eventi, taglio del nastro alle 20

Ci siamo: “Vivi la tua città” – la tre giorni a firma dell’assessorato alle Attività produttive del Comune di Campobasso – entra nel vivo.

Si comincia alle 20 con l’inaugurazione in piazza della Vittoria e presentazione dello spot ‘La Città dei Misteri’, realizzato dalla Smile Vision. Figuranti in costume settecentesco rappresenteranno i Capocittà delle storiche Confraternite di Campobasso, a cura dell’associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane. Per tutti la torta offerta dalla pasticceria La Dolce Napoli.

Poi basterà la guida fornita dal Comune per districarsi nei vari appuntamenti della notte. Eccoli qui di seguito:

Piazza Vittorio Emanuele II. Ore 20,00: “Nel bene del mio prossimo sta il mio bene”. Raccolta fondi destinati all’implementazione del progetto, attività ludiche e di gioco con le mascotte di Topolino e Minnie, trucca-bimbi, musica e balli, a cura Istituto Per la Famiglia – Sezione Zonale 433 Campobasso -1. Ore 20,00: iniziativa di promozione sociale ‘Adotta un’arnia’: dimostrazione della smielatura dei favi di miele, a cura dell’associazione ‘Si può fare’. Tradizionale ‘Teatrino di burattini’ del Cav. Adriano Ferraiolo.

Corso Vittorio Emanuele. Ore 18,00: ‘Per un commercio molisano diverso… Noi ci crediamo’. Mercatini di artigiani e produttori locali, stand enogastronomici, a cura dell’As.e.c. – Confesercenti di Campobasso. Circolo Sup Club di Campobasso ore 20,00: finale di torneo di ‘Tressette a vincere a coppie’, a cura del circolo Sup Club.

Piazza Savoia. Dalle ore 18,00: ‘Città dei bambini’. Area gonfiabili dedicata ai più piccoli della città, a cura di Puffolandia Park.

Piazza della Vittoria. Ore 20,00: Food&Drink, a cura de “Il Pozzo dei Rospi”; ore 20,30: spettacolo musicale a cura del gruppo ‘CSM’; ore 21,30: spettacolo del gruppo Reggae 4 Shashamane; ore 22,30: spettacolo musicale del gruppo ‘Noflaizon’; ore 23,30: ‘Radiojay and friends’, performance di affermati DJ locali, a cura di Radiojay.

Via Verdone. Esibizione ‘Auto Tuning’, di Autostella Tuning Club Molise, a cura di As.e.c – Confesercenti di Campobasso.

Piazzetta Palombo. Ore 20,00: ‘Impressioni di settembre Festival Progressive’. Food e performance di tre complessi rock, a cura dell’associazione ‘Bradiphouse Opificio Musicale’.

Via Roma e via Pietrunto. Ore 20,30: ‘Via Roma: Food and Music’, a cura degli esercizi commerciali ‘Beershop Hops Up!’, pasticceria ‘Zucchero e Vaniglia’ e pizzeria ‘Little Italy’.

Via Elena e Via Gazzani. ore 21,00: mini musical ‘In Wonderland’; ore 21,30: Robot e disco music proposta dal Dj Paul; ore 22,15: mini musical ‘I Pirati dei Caraibi’; ore 22,45: Robot e disco music proposta dal Dj Paul; ore 23,00: Spettacolo con fuoco e farfalle illuminate, a cura del gruppo Opera Circus Animation.

Largo San Leonardo. Ore 20,30: Selezioni ufficiali per il Festival di Sanremo Giovanni. AreaSanremoTourMolise, a cura della Queens Academy. Presidente di giuria il vocal coach, Marco Vito. ore 21,30: sfilata di alta moda a cura di ‘Immagine Boutique’ in collaborazione con le attività commerciali Ottica Ballanti, Maestro d’Arte Domenico D’Addario, Piacere Piacersi, Fioreria del Borgo, Vogue Sposi, Zenzero Urban, con la partecipazione di Miss Molise Sara Affi Fella; ore 22,30: performance “La Bella e la Bestia” a cura della scuola di danza Ag Master Dance di Antonio D’Ottavio e Alessia Esposito; ore 23,00: spettacolo musicale del gruppo Countdown.

Fondaco della Farina. Ore 21,30: ‘Power Duo’con Sally Cangiano e Oreste Sbarra.

Piazza Gabriele Pepe. Dalle ore 20,30 – simulatore ‘Ferrari’, a cura dell’As.e.c – Confesercenti di Campobasso. Ore 21,00: selezione regionale di ‘Miss Mondo Italia’ e spettacolo ‘Karalive’, a cura del Gran Caffè Lupacchioli.

Via Ferrari. Ore 21,00: spettacolo musicale ‘Tra Palco E Realtà’, a cura della cover Band di Ligabue; ore 23,30 – 00,30: dj set con Davide Gallucci.

Centro cittadino. Dalle ore 21,00 alle 00,30 ‘Turnàme a vève’. Sfilata di un carro dell’uva accompagnato dal gruppo folkloristico Polifonica Monforte e dai Bufù di Casacalenda.