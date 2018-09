“Vivi la tua città”, la pioggia guasta la festa: si recupera nel weekend

Il maltempo di ha provato a rovinare la festa. In parte, forse, c’è riuscito ma non totalmente. Perché l’assessore Salvatore Colagiovanni e tutta la struttura dell’Assessorato comunale alle Attività produttive hanno atteso che la pioggia terminasse per tagliare ugualmente il nastro – venerdì sera 7 settembre – della tre giorni di eventi più attesa dell’anno e avviare i festeggiamenti con la scenografia di una torta bellissima e buonissima e un brindisi di augurio (dovuto) alle serate successive.

Si ricomincia oggi anche se alcuni eventi in programma ieri sera sono stati rinviati a sabato 8 settembre o domenica 9.

Nello specifico, questa sera in Piazza della Vittoria alle ore 21 aprirà la serata la presentazione del video spot ‘La Città dei Misteri’. A seguire, come da cartellone, il regolare alternarsi degli spettacoli.

Invece, le selezioni ufficiali di Sanremo Giovani, la sfilata di alta moda e lo spettacolo musicale dei Countdown in programma ieri a Largo San Leonardo si terranno domenica 9 settembre.

Piazza Vittorio Emanuele II. Ore 17,00: “Nel bene del mio prossimo sta il mio bene”. Raccolta fondi destinati all’implementazione del progetto, attività ludiche e di gioco con le mascotte di Topolino e Minnie, trucca-bimbi, musica e balli, a cura Istituto Per la Famiglia – Sezione Zonale 433 Campobasso -1. Ore 18,00: iniziativa di promozione sociale ‘Adotta un’arnia’: dimostrazione della smielatura dei favi di miele, a cura dell’associazione ‘Si può fare’.

Tradizionale ‘Teatrino di burattini’ del Cav. Adriano Ferraiolo.

Piazza Gabriele Pepe. Ore 16,00 (prima visita) – ore 18,00 (seconda visita): visite guidate, su prenotazione, alla riscoperta della storia del settecento campobassano. Partenza dall’Info point di Piazza Pepe. Dalle ore 20,30: Selfie Box, a cura di Mauro Di Salvatore. Dalle ore 20,30: Simulatore ‘Ferrari’, a cura dell’As.e.c – Confesercenti di Campobasso.

Villa Flora. Alcol e Drug Test: politiche di intervento di prevenzione legate all’abuso di sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti, a cura del Servizio di prevenzione alle dipendenze dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso.

Corso Vittorio Emanuele. Dalle 18 ‘Per un commercio molisano diverso… Noi ci crediamo’. Mercatini di artigiani e produttori locali, stand enogastronomici, a cura dell’As.e.c. – Confesercenti di Campobasso.

Piazza Savoia. Dalle ore 10,00: ‘Città dei bambini’. Area gonfiabili dedicata ai più piccoli della città, a cura di Puffolandia Park.

Piazzetta Palombo. Ore 20,30: ‘La bella d’Italia’, concorso con sfilata. Ore 23,00: gruppo musicale ‘Gasoline Band’, omaggio a Fabio Concato e Pino Daniele.

Piazza della Vittoria. Ore 20,00: Food&Drink, a cura de “Il Pozzo dei Rospi”; ore 21,00: presentazione dello spot ‘La Città dei Misteri’, realizzato dalla Smile Vision. Ore 21.15: spettacolo del gruppo musicale “Mosaico”; ore 22,00: “Euphonica Vintage cover band”; ore 23,00: performance del cantautore molisano “Gioele Di Tommaso”; ore 23,30: spettacolo “Element”, performance a cura di “Soultronik” con Dj Hinobe & Charles J. Papa.

Via Verdone. Esibizione ‘Auto Tuning’, di Autostella Tuning Club Molise, a cura di As.e.c – Confesercenti di Campobasso.

Via Ziccardi. Ore 21,30: spettacolo ‘Stasera siamo al Night’, con Vito Battista, Franco Iacobucci e Pierluigi Armagno. Omaggio a Bongusto, Di Capri, Caputo.

Largo San Leonardo. Ore 20,30: Commedia teatrale in vernacolo molisano “Un prete mi inguaiò…” a cura della Compagnia ‘86Cento – compagnia amatoriale di teatro’ e dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane; ore 23,00: esibizione di ballo a cura del ‘Gruppo Etnodanza MoliseRadici’.

Fondaco della Farina. Ore 23,00: spettacolo musicale ‘Rock-Blues band’ di Luigi Farinaccio.

Via Ferrari. Ore 21,30: gruppo musicale Sunset; ore 23,30 – 00,30: dj set con The Twerkaholics Dompero e Belza Bwoy.

Via Elena E via Gazzani. Ore 21,00: mini musical ‘In Wonderland’; ore 21,30: Robot e Robottina disco music proposta dal Dj Paul; ore 22,15: mini musical ‘I Pirati dei Caraibi’; ore 22,45: Robot e Robottina disco music proposta dal Dj Paul; ore 23,00: Spettacolo con fuoco e farfalle illuminate, a cura del gruppo Opera Circus Animation. Ore 23,15: Sfilata di trampolieri con ali luminose.

Via Roma e via Pietrunto. Ore 20,30: ‘Via Roma: Food and Music’, a cura degli esercizi commerciali Beershop Hops Up!, pasticceria Zucchero e Vaniglia e pizzeria Little Italy;

ore 21,00: esibizione Club 500, a cura della Confesercenti.

Si ricorda inoltre che l’info-point di Piazza Gabriele Pepe è a disposizione per fornire le informazioni del caso alla cittadinanza, mentre è possibile consultare la pagina Facebook Eventi Città Campobasso per l’aggiornamento in tempo reale della manifestazione.