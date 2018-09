Vita spericolata

Per fortuna non ci sono state conseguenze, ma avrebbe potuto causare un grave incidente la manovra di un autista di autobus extraurbani. Probabilmente aveva sbagliato strada quando ha deciso di fare una inversione a U sulla Tangenziale di Campobasso nonostante la linea continua. Gli automobilisti che sopraggiungevano hanno fatto in tempo a frenare evitando dunque di tamponare il grosso mezzo come dimostra la fotografia postata su Facebook da un cittadino, Cristian Colagiovanni.

Eppure circa un anno fa poco distante da quel luogo, all’altezza dello svincolo per lo stadio di Selvapiana, ci fu un drammatico incidente tra due auto. Pochi giorni dopo una delle persone coinvolte, un 40enne del capoluogo, morì a causa del violento impatto.