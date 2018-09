Tempo di stappare lo spumante per nove delle undici unità in forze alla Polizia Locale nel periodo estivo. I vigili stagionali, selezionati lo scorso 4 agosto tramite bando pubblico, avrebbero terminato le loro mansioni di supporto al personale già impiegato il 6 settembre. Il loro lavoro per le strade, però, è scaduto il 3 settembre poiché gli ultimi tre giorni erano destinati alle ferie previste dal contratto di lavoro.

Nelle scorse ore l’amministrazione comunale, dopo aver verificato la presenza dei fondi disponibili da impiegare nella sezione dei lavoratori a tempo determinato, ha firmato il nuovo accordo che permette il proseguo delle mansioni per altri 30 giorni, prorogandolo fino ai primi di ottobre. Delle undici unità iniziali, però, solo 9 hanno avuto una continuità lavorativa per un altro mese: una decisione personale, non dettata da carenza di soldi, ma da impegni personali improrogabili che hanno portato i due a rinunciare al contratto.

I nove vigili stagionali hanno ripreso servizio nella mattinata di martedì 4 settembre e saranno divisi in due turni, composti rispettivamente da 4 e 5 persone, assieme al personale già impiegato: il primo svolgerà il lavoro di vigilanza durante la mattina, il secondo nelle ore pomeridiane. Ognuno di loro sarà impiegato per un totale di 6 ore giornaliere fino alla naturale conclusione del contratto.