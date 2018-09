In Molise è arrivata a dicembre del 2016 per ricoprire l’incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso. L’ingegnere Cristina D’Angelo, classe 1965, lascia la nostra regione dopo due anni in cui il corpo è cresciuto, affinato alcune competenze e avviato altre: il Nucleo investigativo antincendi, ad esempio, è stato istituito proprio dalla d’Angelo.

Lunedì 24 settembre prenderà servizio a Roma, dove le è stato assegnato un nuovo incarico: la sua destinazione dovrebbe essere l’Ufficio centrale ispettivo. Nella capitale l’ingegnere torna dopo aver ricoperto il ruolo di direttore della Protezione civile.

Prima di lasciare il Molise la D’Angelo incontrerà la stampa per un saluto e un bilancio dell’attività svolta in questi anni a capo del Comando provinciale dei vigili del fuoco, affrontando in particolare l’emergenza incendi che ha caratterizzato l’estate del 2017 e quella legata al terremoto.