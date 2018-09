Via Udine e altre strade di lottizzazione, via alla gara per i lavori

È iniziato l’iter burocratico per il bando di gara che porterà alla sistemazione di alcune delle strade di lottizzazione di Termoli, compresa la tanto chiacchierata via Udine, probabilmente la strada messa peggio nell’intero centro abitato termolese. Le ditte che erano state precedentemente invitate alla gara dovranno presentare un’offerta per i lavori da 800mila euro entro il prossimo 18 ottobre.

Fatti i dovuti scongiuri, i lavori dovrebbero partire qualche settimana più tardi, clima permettendo. I ritardi sono dovuti alla mancata assegnazione, almeno per ora, del 50 per cento del contributo che la Regione ha stanziato per quest’opera ma che non ha ancora concesso.

Per questo motivo, il Comune di Termoli ha deciso per una variazione di bilancio che consentirà di anticipare quella somma e quindi di iniziare l’intervento di messa in sicurezza.

Oltre a via Udine, l’opera interessa via Lissa, via Po e via dei Mandorli. La notizia è stata accolta con speranza su Facebook dal comitato via Udine e dintorni che in questi anni ha sempre insistito sulla necessità di rimettere in sesto una strada che oggi è un colabrodo.