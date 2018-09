Vetrinisti & Visual Europei, l’azienda con sede nazionale in Molise in “vetrina” a Bruxelles

L’associazione Vetrinisti & Visual Europei – con sede nazionale e presidenza in Molise – a Montenero di Bisaccia – e sedi regionali sparse in tutta Italia – “in vetrina” a Bruxelles in una tre giorni di incontri istituzionali di alto profilo. Si terrà dal 25 al 27 settembre la missione europea dell’associazione presieduta dal petacciatese Giuseppe Marco Pasquarella (in foto) – di recente insignito dal Presidente della Repubblica dell’onoreficenza di Cavaliere per merito – durante la quale sarà fatto il punto in merito ad un settore del commercio di primo piano.

Il presidente Pasquarella, insieme alla vice Presidente Cavallaro e con una delegazione del direttivo nazionale, sarà impegnato in incontri al Parlamento europeo con l’onorevole Aldo Patriciello, alla Commissione Europea, alla Camera Commercio Italia/Belgio e alla Ambasciata di Italia in Belgio con l’ambasciatrice Elena Basile.

L’associazione Vetrinisti & Visual Europei è nata dalla volontà di affermati professionisti del settore vetrinistico e visual merchandiser. Rivolta a privati, enti pubblici e aziende, ha l’obiettivo di creare nuove figure professionali per dare risposte alle esigenze sempre crescenti del mercato italiano e internazionale. La figura professionale del vetrinista offre degli sbocchi lavorativi di primo piano se si considera che l’Italia nel mondo brilla per eleganza e cultura. L’associazione Vetrinisti & Visual Europei propone corsi di vetrinista, visual merchandiser, tecniche di vendita, visual storytelling e addetti alle vendite. Questa formazione è rivolta a studenti, commessi, commercianti ed è rilasciato l’attestato con la tessera da vetrinista.

“Sono molto felice di questa opportunità che si sta per concretizzare a Bruxelles. E sin da ora preannuncio che i vetrinisti della nostra associazione saranno impegnati nella creazioni di vetrine con elementi europei al fine di rafforzare il cammino iniziato dai Padri fondatori immediatamente dopo la Seconda guerra Mondiale”, ha affermato il Cavaliere Pasquarella. “Finalmente porteremo la nostra voce in Europa al fine di far conoscere al meglio un settore strategico per quello che attiene al commercio non dimenticando le opportunità lavorative esistenti. È un privilegio per la nostra associazione poter interloquire con esponenti di primo piano delle istituzioni comunitarie. Sin da ora ringrazio a nome mio personale e di tutto il direttivo l’onorevole Aldo Patriciello, che ha fortemente voluto questa missione, e l’ambasciatrice Elena Basile – e infine -. Una vetrina efficace è sicuramente qualcosa che attrae il passante inducendolo ad entrare nel negozio ed effettuare l’acquisto. Preannuncio sin da ora che al fine di offrire un contributo alla costruzione del sogno europeo chiederò ai colleghi di tutta Italia di concentrarsi sulla creazione di vetrine con elementi della storia dell’Unione europea”.